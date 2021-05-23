Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 90 человек заразились ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму ● Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов
фото © rbc.ru
В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.
Таковы данные ежедневного мониторинга Минздрава Крыма.
«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 135 человек, стационарное (COVID и пневмония) – 1586. Всего выявлено 42732 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 39828», – сказано в сообщении.
За сутки в Крыму выявили 90 случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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