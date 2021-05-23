От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов

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В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.

Таковы данные ежедневного мониторинга Минздрава Крыма.

«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 135 человек, стационарное (COVID и пневмония) – 1586. Всего выявлено 42732 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 39828», – сказано в сообщении.

За сутки в Крыму выявили 90 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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