Власть
Некоторые рейсовые автобусы в Крыму начнут ходить по новой схеме
Автобусы, выполняющие рейсы в населенные пункты Симферопольского района, будут ходить по измененной схеме.
Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.
Так, конечной остановкой ряда автобусов станет площадка на бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала.
«С сегодняшнего дня была изменена схема движения автобусов на Журавлевку, Урожайное, Красное, Первомайское, Новоандреевку. Ранее они осуществляли межрейсовые отстои на площади Московской. Во время ремонта площади они передислоцировались в район рынка «Привоз». Сейчас их конечной остановкой станет железнодорожный вокзал. Отправление автобусов также будет происходить от этой точки. Они будут ходить по старой схеме – через Москольцо, по Московскому шоссе в населенные пункты Симферопольского района», - рассказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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