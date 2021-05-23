На сколько хватит воды в водохранилищах Крыма: новый прогноз

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Водохранилища полуострова суммарно накопили 70 млн кубов воды.

Запасов, в зависимости от района и уровня водопотребления, хватит от нескольких месяцев до года, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

«На сегодняшний день водохранилищам Крыма и Севастополя удалось накопить около 70 млн кубов воды. Лучшая ситуация сложилась в Чернореченском водохранилище», - заявил он. При этом с начала недели наблюдается стабильное снижение объемов притоков, что характерно для мая, добавил Николенко. Забор воды с водохранилищ, которые питают Симферополь, Ялту, Севастополь и Алушту в этот период стабильно одинаков.

По словам ученого, накопленных запасов Симферополю хватит на 160 дней, Ялте – на 200, Севастополь – более, чем на 300 суток. Представленные расчеты справедливы при сохранении объемов забора воды и без дополнительных осадков, уточнил он.

«Это самый пессимистический прогноз, мы все-таки надеемся, что хоть в мае и был «провал», далее осадки еще будут», - сказал Николенко и подчеркнул, что только треть объемов расходуется из водохранилищ, остальная вода поступает из скважин.

При этом увеличение числа потребителей за счет прибывающих туристов не должно оказать серьезного влияния на уровень запасов, так как прогнозируемые 5-10 миллионов гостей распределены во времени. На летние месяцы приходится не более 5 миллионов человек суммарно или 400 тысяч в день. В худшем случае это приведет к точечному двукратному увеличению потребления воды в пиковые месяцы, подытожил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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