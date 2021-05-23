Курортный сезон
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Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
фото © Севастопольский меридиан
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
Хотевшая как следует провести время в люксовом отеле в районе Ялты первый замруководителя труда и социальной защиты столицы РФ Александра Александрова назвала свой отдых отвратительным.
Чиновница, побывавшая в Крыму, сказала, что в пафосных интерьерах сервис был просто отвратительным. По ее словам, кто-то умудрился полностью провалить управление девятью номерами, а также глумился над клиентами, испытывая при это наслаждение.
Александрова написала, что в начале зимы приехала в отель, оплатила бронирование за два номера, в которых планировала жить с детьми. Отдохнуть она хотела в мае. Понимая, что в Крыму все плохо с сервисом, звонила в гостиницу и спрашивала, все ли нормально.
Приехав в Крым, чиновница удивилась, узнав, что в одном из забронированных ею номеров живут люди, в связи с чем семье предложили написать отказ. При этом Александрову расстроил вид из окна.
Подчиненная Собянина рассказала, что вместо «мечты», их заселили в один номер с другим видом, шумными строительными работами с использованием бензопилы в метре от ее комнаты. При этом Александрова пожаловалась, что менеджмента как такового просто не было на работе, поэтому ее проблему никто решать даже не собирался.
«Вишенкой на торте» оказался ресторан в гостинице, где дешевые продукты называли дорогими и изысканными блюдами. Так, чиновнице пришлось вместо заявленных белых грибов и пармезана довольствоваться шампиньонами и российским сыром.
«Зачем врут, сами не знают», - с негодованием написала она.
При этом, по ее словам, к гостям нет никакого уважения – их просто не замечают, ругаясь на кухне так, что в зале все вздрагивают.
Однако чиновница отметила, что после ее гневного отзыва менеджеры нашлись и принесли извинения. Александрова рассказала, что персонал отеля был в полной уверенности, что май – это еще не сезон.
«А что?» - задала риторический вопрос чиновница.
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В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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