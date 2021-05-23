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Крейсер «Москва» вернулся в Севастополь после боевых учений

08:48 воскресенье, 23 мая 2021
Севастополь

Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» вернулись в Севастополь после выполнения плановых боевых учений в Черном море.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учений экипажи кораблей успешно отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, с выполнением фактических стрельб торпедным оружием и реактивными бомбометными установками. Также во взаимодействии с экипажами самолетов морской авиации флота моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням», - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи кораблей отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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