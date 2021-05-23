Какой сегодня праздник 23 мая

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Сегодня, 23 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Сошествие Святого Духа или Пятидесятница

Пятидесятница (Pentecost) — важный христианский праздник, отмечаемый на 50-й день после праздника Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

Этот праздник был одним из трех великих ветхозаветных праздников и отмечал принятие Синайского законодательства при пророке Моисее, когда за полторы тысячи лет до Рождества Христова у подножья Синайской горы еврейский народ, освобожденный из Египта, вступил в союз с Богом.

Евреи обещались Богу в послушании, а Господь обещал им Свое благоволение. По времени года праздник Пятидесятницы совпадал с окончанием жатвы, и поэтому встречался с особенной радостью.

Всемирный день черепахи (World Turtle Day)

Фото pixabay.com

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

Симонов день

Народный праздник «Симонов день» отмечается 23 мая (по старому стилю - 10 мая). По церковному календарю это день почитания апостола Симона Зилота, Кананита. Другие названия праздника: «Именины Земли», «День Земли», «Симон Зилот», «Симон Посев». 23 мая Мать Сыра-Земля чествуется как «именинница». Считается, что в этот день Земля «отдыхает», поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить.

Также сегодня, 23 мая, отмечают такие праздники:

- День святого апостола Симона Кананита

- День героев Украины

- День создания морской пехоты Украины

- Праздник жевальщиков стирательных резинок

- День каштановых свечек

- Возвещение Баба

- Международный день по искоренению акушерских свищей

- День ирисок (National Taffy Day) в США

- День труда на Ямайке

- День студента в Мексике

- День работников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

- День молодежи Таджикистана

- День счастливого пенни (National Lucky Penny Day) в США

Сегодня именины празднуют: Симон, Василий, Анисим (Онисим), Лаврентий, Филадельф, Онисим, Эразм, Киприан, Таисия, Алфей (Алфий), Исидор (Исидора), Рената.

Что происходило 23 мая в прошлые годы

1592 - в Венеции инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

1873 - первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве.

1915 - Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.

1922 - Уолт Дисней создал свою первую компанию «Лаф-о-Грам Филмз», которая вскоре прогорела.

1980 - в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.

1984 - Главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.

1984 - в американский прокат вышел второй фильм о приключениях отчаянного археолога Джонса «Индиана Джонс и храм судьбы». Сценарист Джордж Лукас, режиссер Стивен Спилберг.

1994 - фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» как лучший фильм на 47-м Международном кинофестивале в Каннах.

2008 - открыта станция Киевского метрополитена «Красный хутор»

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 мая. Какие праздники будут завтра?

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