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Происшествия

Жительница Ялты лишилась миллионов после установки мошеннического приложения

09:04 суббота, 22 мая 2021

Полиция ищет мошенников, которые убедили жительницу Ялты установить вредоносное приложение.

После его установки с банковских счетов женщины злоумышленники похитили более 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, неоднократно позвонив местной жительнице и представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщила потерпевшей о том, что в ее личный кабинет была осуществлена попытка несанкционированного входа, в связи с чем необходимо установить приложение «AnyDesk», – сообщили в ведомстве.

Потерпевшая, следуя инструкциям мошенников, установила приложение и выполнила их указания. После этого с банковских счетов ялтинки злоумышленникам удалось похитить денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи денежных средств с банковского счета в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время полиция проводит все необходимые действия по поиску виновных лиц.

Программа AnyDesk обеспечивает подключение к удаленному рабочему столу для сторонних пользователей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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