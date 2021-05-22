Происшествия
Жительница Ялты лишилась миллионов после установки мошеннического приложения
Полиция ищет мошенников, которые убедили жительницу Ялты установить вредоносное приложение.
После его установки с банковских счетов женщины злоумышленники похитили более 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«По версии следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, неоднократно позвонив местной жительнице и представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщила потерпевшей о том, что в ее личный кабинет была осуществлена попытка несанкционированного входа, в связи с чем необходимо установить приложение «AnyDesk», – сообщили в ведомстве.
Потерпевшая, следуя инструкциям мошенников, установила приложение и выполнила их указания. После этого с банковских счетов ялтинки злоумышленникам удалось похитить денежные средства.
Уголовное дело возбуждено по факту кражи денежных средств с банковского счета в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время полиция проводит все необходимые действия по поиску виновных лиц.
Программа AnyDesk обеспечивает подключение к удаленному рабочему столу для сторонних пользователей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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