Жительница Ялты лишилась миллионов после установки мошеннического приложения

Полиция ищет мошенников, которые убедили жительницу Ялты установить вредоносное приложение.

После его установки с банковских счетов женщины злоумышленники похитили более 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, неоднократно позвонив местной жительнице и представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщила потерпевшей о том, что в ее личный кабинет была осуществлена попытка несанкционированного входа, в связи с чем необходимо установить приложение «AnyDesk», – сообщили в ведомстве.

Потерпевшая, следуя инструкциям мошенников, установила приложение и выполнила их указания. После этого с банковских счетов ялтинки злоумышленникам удалось похитить денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи денежных средств с банковского счета в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время полиция проводит все необходимые действия по поиску виновных лиц.

Программа AnyDesk обеспечивает подключение к удаленному рабочему столу для сторонних пользователей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Заботливый» муж из Симферополя расплатился за подарки для любимой чужой картой. О пропаже банковской карты в полицию сообщил 56-летний житель крымской столицы.

Два ялтинских школьника избили туриста и отобрали у него деньги. Полицейские задержали в Ялте двух школьников, которые напали на мужчину и ограбили его.

В Керчи дочь украла все деньги с банковской карты своего отца. Жительница Керчи осуждена на шесть месяцев лишения свободы за кражу денег с банковского счета своего отца. Суд счел возможным считать наказание условным, установив шестимесячный испытательный срок.

Ограбил подростка и автомат с водой: в Крыму поймали рецидивиста. Полицейские Симферополя задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже и краже, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.