Власть
Военнослужащие ЧФ «спонсировали» покупку офицерской квартиры
Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы офицера Черноморского флота, обвиняемого в получении взяток.
Командир взвода инструкторов по физической подготовке был признан виновным в совершении 36 преступлений.
Согласно приговору офицер, являясь должностным лицом, воспользовался отсутствием контроля со стороны ответственных лиц и более полугода получал деньги от военнослужащих, которые самостоятельно не могли сдать физические нормативы.
За полученные от посредников средства главный инструктор вносил в уже оформленные ведомости положительные результаты сдачи физической подготовки.
«Указанные денежные средства офицер копил на покупку квартиры», – отмечается на сайте военного суда.
Военнослужащий признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и 24 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
Решением суда он был приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничениями на 2,5 года, лишению воинского звания «старший лейтенант» и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Судебный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма. Летом в Черном море, в непосредственной близости от Крыма, пройдут ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО.
НАТО разрабатывает операции по высадки диверсантов в Крыму. НАТО отрабатывает навыки высадки диверсантов в Крыму.
Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море. Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.
В Европе рассказали как Крым помогут захватить «морские котики» и «зеленые береты». ВМС США отрабатывали на учениях боевые действия с Россией, таким образом Пентагон готовится к возможному конфликту с РФ в Крыму, сообщает издание Business Insider.
Когда в Крым придет настоящее жаркое лето
В начале следующей недели в Крыму установится летняя погода.
Какой сегодня праздник 22 мая фото
Сегодня, 22 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям
Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
вчера
Крым стал производить больше вина, коньяка и молока
Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.