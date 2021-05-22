Военнослужащие ЧФ «спонсировали» покупку офицерской квартиры

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы офицера Черноморского флота, обвиняемого в получении взяток.

Командир взвода инструкторов по физической подготовке был признан виновным в совершении 36 преступлений.

Согласно приговору офицер, являясь должностным лицом, воспользовался отсутствием контроля со стороны ответственных лиц и более полугода получал деньги от военнослужащих, которые самостоятельно не могли сдать физические нормативы.

За полученные от посредников средства главный инструктор вносил в уже оформленные ведомости положительные результаты сдачи физической подготовки.

«Указанные денежные средства офицер копил на покупку квартиры», – отмечается на сайте военного суда.

Военнослужащий признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и 24 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Решением суда он был приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничениями на 2,5 года, лишению воинского звания «старший лейтенант» и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Судебный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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