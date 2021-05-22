Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям

фото © Новости Крыма

Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями.

Как заявил руководителя УФНС РФ по РК Роман Наздрачев, с конца апреля фиксируется неадекватный рост цен на размещение в объектах турсферы.

Руководитель республиканского подразделения налоговой службы сообщил, что число сотрудников, проверяющих отели и гостевые дома, будет существенно увеличено. Первыми проверкам подвергнутся крупные места размещения, так как они все чаще пытаются увести свои доходы из-под налогообложения, используя наличные расчеты.

Не стоит расслабляться хозяевам гостевых домов и квартир, работающих нелегально: их будут отслеживать по объявлениям в Интернете, а также по возросшему расходу воды и электричества.

Отметим, что власти Крыма раз в год вспоминают о теневом секторе турсферы и пытаются вывести его на «чистую воду». В РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов. В целом, по оценке эксепертов, в этом секторе вращается до 30 млрд рублей в год.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отель Софии Ротару в Ялте остается закрытым. Бутик-отель артистки Софии Ротару Villa Sofia в центре Ялты остается закрытым, несмотря на стартовавший в Крыму курортный сезон.

«Только цены подняли»: эксперт о готовности Крыма к сезону. Курортный сезон 2021 года в Крыму пройдет при беспрецедентном количестве гостей в условиях полной загрузки отелей.

Аксенов понизил свои ожидания от турсезона в Крыму. Власти Крыма ожидают приезда более шести миллионов туристов нынешним летом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Курорты Крыма не собираются снижать цены после праздников. Нынешним летом цены на курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос.