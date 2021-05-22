Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +21
море +13

Власть

В Ялте остановили конкурс на размещение НТО

10:13 суббота, 22 мая 2021
Ялта

Власти Ялты отменили заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на размещение нестационарных торговых объектов.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила заместитель главы администрации города Светлана Новодацкая.

«На основании поступивших жалоб и решения ФАС конкурсные процедуры приостановлены до момента рассмотрения жалоб», – сообщила она.

При этом Новодацкая отметила, что лицо, ответственное за хранение конвертов с заявками, назначено, а сами они «находятся в опечатанных сейфах».

«Проводится служебное расследование. Все виновные в срыве конкурса будут наказаны», – добавила заместитель главы администрации Ялты, которая также является заместителем председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму решили ликвидировать шесть нефтегазовых скважин. Ликвидацию шести неэксплуатируемых нефтяных и газовых скважин планируется провести в Ленинском районе Крыма.

Благоустроить дворы и скверы Симферополя обещают до 1 июля. Благоустройство дворовых и общественных территорий Симферополя должно быть завершено по графику до 1 июля этого года.

В центре Севастополя приступили к замене водопровода. В центре Севастополя приступили к обновлению сетей водоснабжения. В течение последних дней на проспекте Нахимова специалисты проводят заготовку новых труб, а также снимают асфальт на некоторых участках дороги.

В Ялте не могут найти гараж для автоклуба. Переданный городу в марте этого года передвижной автоклуб до сих пор не получил в свое распоряжение место для стоянки.

Общество
Когда в Крым придет настоящее жаркое лето

Когда в Крым придет настоящее жаркое лето

В начале следующей недели в Крыму установится летняя погода.

Общество
Какой сегодня праздник 22 мая

Какой сегодня праздник 22 мая фото

Сегодня, 22 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям

Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям

Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями.

Власть
Крым стал производить больше вина, коньяка и молока

Крым стал производить больше вина, коньяка и молока

Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации