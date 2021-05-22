Власть
В Ялте остановили конкурс на размещение НТО
Власти Ялты отменили заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на размещение нестационарных торговых объектов.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила заместитель главы администрации города Светлана Новодацкая.
«На основании поступивших жалоб и решения ФАС конкурсные процедуры приостановлены до момента рассмотрения жалоб», – сообщила она.
При этом Новодацкая отметила, что лицо, ответственное за хранение конвертов с заявками, назначено, а сами они «находятся в опечатанных сейфах».
«Проводится служебное расследование. Все виновные в срыве конкурса будут наказаны», – добавила заместитель главы администрации Ялты, которая также является заместителем председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму решили ликвидировать шесть нефтегазовых скважин. Ликвидацию шести неэксплуатируемых нефтяных и газовых скважин планируется провести в Ленинском районе Крыма.
Благоустроить дворы и скверы Симферополя обещают до 1 июля. Благоустройство дворовых и общественных территорий Симферополя должно быть завершено по графику до 1 июля этого года.
В центре Севастополя приступили к замене водопровода. В центре Севастополя приступили к обновлению сетей водоснабжения. В течение последних дней на проспекте Нахимова специалисты проводят заготовку новых труб, а также снимают асфальт на некоторых участках дороги.
В Ялте не могут найти гараж для автоклуба. Переданный городу в марте этого года передвижной автоклуб до сих пор не получил в свое распоряжение место для стоянки.
Когда в Крым придет настоящее жаркое лето
В начале следующей недели в Крыму установится летняя погода.
Какой сегодня праздник 22 мая фото
Сегодня, 22 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям
Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
вчера
Крым стал производить больше вина, коньяка и молока
Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.