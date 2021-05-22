В Ялте остановили конкурс на размещение НТО

Власти Ялты отменили заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на размещение нестационарных торговых объектов.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила заместитель главы администрации города Светлана Новодацкая.

«На основании поступивших жалоб и решения ФАС конкурсные процедуры приостановлены до момента рассмотрения жалоб», – сообщила она.

При этом Новодацкая отметила, что лицо, ответственное за хранение конвертов с заявками, назначено, а сами они «находятся в опечатанных сейфах».

«Проводится служебное расследование. Все виновные в срыве конкурса будут наказаны», – добавила заместитель главы администрации Ялты, которая также является заместителем председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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