В Севастополе конфисковали партию шоколада Roshen

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Таможенники Севастополя изъяли партию кондитерских изделий украинской фабрики Roshen, которые относятся к категории санкционных товаров.

Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

«Должностными лицами Севастопольской таможни обнаружена и изъята предлагаемая к реализации в розничной продаже кондитерская продукция украинского производства торговой марки Roshen. В результате проведенного мероприятия были изъяты 83 плитки шоколада и 15 заводских упаковок конфет», – говорится в сообщении.

Общий вес изъятой продукции составил около 14 кг.

В отношении проверяемого лица возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф.

В настоящее время в РФ действует ряд ограничений на поставки некоторых украинских товаров. Так, с июля 2013 года Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерских изделий компании Roshen. В мае 2014 года запрет распространился на Республику Крым и Севастополь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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