В Севастополе дикие лисы покусали ребенка и собаку

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В Севастополе за два дня произошло два нападения диких лис в разных районах города. Жертвой первого зверя стала домашняя собака, второго – человек.

Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Севастополя Николай Дмитрив.

«В первом случае лиса напала на собаку в садовом товариществе «Электрон» в районе Фиолента. После обращения владельца животное, в соответствии с ветеринарными правилами, находится на изолированном содержании под наблюдением ветеринарных специалистов, ему проведена антирабическая вакцинация (прививка от бешенства – ред.). Во втором случае зафиксирован покус человека лисой в селе Флотском Балаклавского района Севастополя. По имеющейся информации, ему оказывается антирабическая помощь», – рассказал Дмитрив.

Как рассказал источник в медицинском учреждении города, жертвой лисы стал ребенок, мальчик. Он находится под наблюдением медиков. Нападавший на него зверь был пойман и уничтожен. Лабораторные исследования биоматериала от животного, проведенные специалистами, показали наличие бешенства. Лиса, укусившая собаку, скрылась, найти ее не удалось.

По словам директора севастопольского кинологического центра Олеси Сергеевой, такое нападение лис нетипично для здорового дикого животного, которое не покидает без веской причины ареала своего обитания. Она напомнила, что бешенство не просто опасно – оно неизлечимо. А единственным спасением от него может быть только вакцинация.

«Если животное не привито, то это летальный исход однозначно. Или оно умрет само, или будет утилизировано государственной ветеринарной службой, поскольку представляет реальную угрозу для других, главное – для людей. Единственное лекарство – ежегодная вакцинация. Что касается человека, то обойтись без обращения к медикам ни в коем случае нельзя. Даже если вы уверены, что с укусившим вас животным все в порядке, нужно делать уколы. Раньше пугали 40 уколами в живот, сейчас все проходит легче, проще и безболезненнее. Так или иначе – это единственная гарантия безопасности не просто для здоровья, а для жизни», – рассказала кинолог.Она отметила, что в Севастополе ежегодно происходят вспышки бешенства, но, как правило, они связаны с укусами собак, реже – кошек.

После инцидентов с участием лис государственная ветеринарная служба провела внеплановую массовую вакцинацию собак и кошек против бешенства в мобильных прививочных пунктах и на подворьях. Медики напоминают о необходимости в течение 24 часов извещать ветеринарную службу о случаях заболевания или гибели питомцев, обеспечив их изоляцию до приезда бригады. А также непременно сообщать об инцидентах с участием человека, пострадавшего от нападения животного.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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