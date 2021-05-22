В МИД Украины назвали условие для поставок воды в Крым

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Крым снова начнет получать воду из Днепра только «после демилитаризации и деоккупации полуострова». Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для Интерфакс-Украина в субботу, 22 мая.

«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», – отметил Николенко.

По его словам, «это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях».

«Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», – подчеркнул спикер МИД Украины.

Накануне заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что «продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями».

Как известно, Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

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