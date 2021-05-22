Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4295 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период – 39 800 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В детской больнице Севастополя выявили опасные нарушения. Прокуратура Севастополя выявила в детском центре медицинской реабилитации городской больницы № 5 многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, угрожающие жизни и здоровью пациентов.

Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму. За 19 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 697 случаев коронавирусной инфекции, что на 2% ниже уровня прошлой недели.

В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом. Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.