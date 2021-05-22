Россияне массово раскупают чайники - эксперты назвали причину

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В России значительно вырос спрос на водонагревательные приборы, в том числе электрические чайники.

Об этом пишет Прайм со ссылкой на данные компании «AliExpress Россия».

Кроме электрочайников, продажи которых вросли примерно вдвое, среди самых популярных товаров оказались кипятильники, спрос на которые с начала мая увеличился почти в пять раз. А вот электрические водонагреватели стали покупать в 4 раза чаще. При этом на водонаргевательные приборы граждане России готовы тратить от одной до 32 тыс. рублей, в зависимости от функциональности прибора.

По мнению аналитиков компании, так жители страны готовятся к плановым отключениям централизованного горячего водоснабжения. С этой же причиной в компании связывают рост продаж гигиенических принадлежностей – сухих шампуней и бальзамов для тела и волос.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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