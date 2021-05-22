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Власть

Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку

20:44 суббота, 22 мая 2021
Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку

фото © Новости Крыма

Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

При этом выращивать и употреблять зелень в пищу можно абсолютно законно, рассказал агентству «Прайм» правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», - пояснил он.

За культивацию семян с целью получения наркотического масла – если это будет доказано - полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, заключил Корчаго.

В тексте использованы материалы: Форпост

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