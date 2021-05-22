Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 22 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 22 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 79 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 13, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 15, в Ялте - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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