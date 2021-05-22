Происшествия
Огромное дерево чудом никого не задавило в самом центре Симферополя
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Дерево упало у кинотеатра «Симферополь» в тот момент, когда рядом проходила женщина с ребенком.
В крымской столице у кинотеатра «Симферополь» на землю с треском упало огромное дерево. Жертвами едва не стали проходившие мимо женщина с ребенком, передает «Форпост-Севастополь».
Женщина рассказала, что шла домой с дочкой, услышала ужасный треск, оглянулась и увидела огромное кренящееся дерево. Мать оттолкнула дочку и успела убежать сама. Также, по ее словам, впереди шел мужчина, который отпрыгнул.
Пресс-служба симферопольской горадминистрации сообщила, что на место происшествия отправили работников муниципального бюджетного учреждения «Город».
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