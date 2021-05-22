Мест не хватает: в Крыму откроют два новых психоневрологических интерната

фото © пресс-служба правительства Крыма

Два долгостроя – новые психоневрологические интернаты в Белогорске и в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма – будут открыты в июне этого года.

Об этом сообщил телеканал «Миллет», корреспонденты которого побывали на одном из объектов вместе с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком.

«Два объекта будут торжественно открыты 8 июня этого года в День социального работника», – говорится в сюжете.

Работы по строительству и вводу в эксплуатацию психоневрологического интерната в Белогорске велись с 2017 года.

Гоцанюк оценил качество медоборудования, которое установлено в учреждении. «Великолепно построили здание. Хороший спортзал, актовый зал. Современное медицинское оборудование. Будут получать качественную медицинскую помощь», – отметил он.

Также уточняется, что на 100% готов подобный интернат в селе Некрасово Красногвардейского района, который был запланирован к сдаче в конце прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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