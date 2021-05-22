Крымский депутат обвинил власти Феодосии в бардаке

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Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков подверг критике администрацию Феодосии из-за состояния Генуэзской крепости – объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее российский телеведущий, блогер и писатель Михаил Ширвиндт опубликовал видеоролик о плачевном состоянии средневековой Генуэзской крепости в Феодосии. Он констатировал, что для того, чтобы попасть на объект, нужно «идти по бурьяну и битым бутылкам и залезать в пролом». «Эта крепость выдержала столько натисков врагов, а теперь с нашим культуроохранным наваждением справиться не может», – возмутился Ширвиндт.

«Я там тоже был не так давно, делал замечания администрации, но ситуация не изменилась. Администрация никак не реагирует. Говорят, что что-то не взяли на баланс, что-то не так сделали, говорят «это не наша собственность». С моей точки зрения, все возможности есть, это нежелание. Кто-то ищет возможности, кто-то – оправдания. Администрация Феодосии очень часто ищет оправдания. Не надо их искать, надо просто навести порядок», – сказал Волков в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам депутата, нынешнее состояние крепости – это «вопиющий случай, которых не должно быть нигде, в том числе в Крыму». Он также принес извинения Михаилу Ширвиндту и всем посетителям крепости, которые вынуждены лицезреть эту картину.Если власти Феодосии не наведут порядок на объекте своими силами, профильный комитет крымского парламента организует субботник для уборки крепости и прилегающей территории, пообещал Волков.

Ранее заместитель директора Феодосийского музея древностей, депутат феодосийского горсовета Юрий Кокин сообщил РИА Новости Крым, что в настоящее время ведется документальная работа, которая позволит в перспективе запустить процессы сохранения объектов комплекса «Генуэзская крепость». Также завершается процесс уточнения охранных зон древних фортификационных сооружений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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