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Крымчан ожидает повышение тарифов на газ и воду

15:57 суббота, 22 мая 2021
Крымчан ожидает повышение тарифов на газ и воду

фото © iz.ru

С 1 июля в Крыму тарифы на газ вырастут почти на 6%, на электроэнергию – в среднем на 9%.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства», – сказал он, отметив, что для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Кроме того, установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая составила 840 рублей за баллон, без учета доставки.

Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%, добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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