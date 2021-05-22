Крымчан ожидает повышение тарифов на газ и воду

фото © iz.ru

С 1 июля в Крыму тарифы на газ вырастут почти на 6%, на электроэнергию – в среднем на 9%.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства», – сказал он, отметив, что для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Кроме того, установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая составила 840 рублей за баллон, без учета доставки.

Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%, добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпатория заросла травой. Евпатория заросла травой: горожане заваливают мэрию жалобами, чиновники перекладывают ответственность на предпринимателей. Тем временем, в большой траве на городских улицах быстро размножаются клещи и уже появились змеи.

В Крыму решили ликвидировать шесть нефтегазовых скважин. Ликвидацию шести неэксплуатируемых нефтяных и газовых скважин планируется провести в Ленинском районе Крыма.

Благоустроить дворы и скверы Симферополя обещают до 1 июля. Благоустройство дворовых и общественных территорий Симферополя должно быть завершено по графику до 1 июля этого года.

В центре Севастополя приступили к замене водопровода. В центре Севастополя приступили к обновлению сетей водоснабжения. В течение последних дней на проспекте Нахимова специалисты проводят заготовку новых труб, а также снимают асфальт на некоторых участках дороги.