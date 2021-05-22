Власть
Крымчан ожидает повышение тарифов на газ и воду
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С 1 июля в Крыму тарифы на газ вырастут почти на 6%, на электроэнергию – в среднем на 9%.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.
«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства», – сказал он, отметив, что для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.
Кроме того, установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая составила 840 рублей за баллон, без учета доставки.
Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%, добавил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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