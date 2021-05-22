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Крым стал производить больше вина, коньяка и молока

11:58 суббота, 22 мая 2021
Крым стал производить больше вина, коньяка и молока

фото © travelcrimea.com

Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.  

«Объем производства молока в сельскохозяйственных объединениях, крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предприятиях превысил 82 тысячи тонн, что на 11% выше уровня 2019 года. На 26% увеличено производство вина, на 12,5% – коньяка. Объем выращенной товарной аквакультуры составил около 5 тысяч тонн, что почти на треть больше уровня 2019 года», – уточнил Аксенов.

Кроме того, по словам главы РК, за прошлый год на 7,6% увеличено поголовье крупного рогатого скота, на 10% – поголовье овец и коз.

Валовый сбор плодов и ягод превысил 123 тыс. тонн, что почти на 5% больше уровня прошлого года. Сбор винограда превысил 100 тыс. тонн.

«Значительно – более чем на 60% – увеличена площадь закладки многолетних насаждений. Прирост за год составил более 2800 гектаров, из них более 2 тысяч гектаров плодово-ягодных и более 800 – виноградники», – добавил Аксенов. 

В целом объемы производства в агропромышленном комплексе региона в 2020 году снизились на 15%. Снижение объемов, а также падение потребительского спроса на фоне карантинных мероприятий привели к уменьшению производства продукции пищевой промышленности. Соответствующий индекс составил 88,6% к аналогичному периоду 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Крым стал производить больше вина, коньяка и молока

Несмотря на общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Крыму из-за пандемии коронавируса, по ряду направлений показатели увеличились по сравнению с «доковидным» периодом. Речь идет о производстве аквакультуры, а также вина, коньяка и молока.

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