Когда в Крым придет настоящее жаркое лето

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В начале следующей недели в Крыму установится летняя погода.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя пройдет под знаком мощного антициклона, это сулит крымчанам вполне комфортную погоду. Соответственно, постепенно будет нарастать и температурный фон», - отметил он.

С каждым днем на полуострове будет становиться теплее на один градус. К концу недели отметка на термометрах может достичь +28.

«Если в понедельник под утро будет +10…+15 градусов, днем +21…+26 в условиях малооблачной погоды, то с каждым днем прибавляем по градусу, и в середине недели выйдем на показатели +12…+17 в ночные часы и +23…+28 в дневные. Это уже летние показатели, можно настраиваться на то, что температура морской воды в таких условиях дойдет до комфортной температуры», - уточнил Тишковец.

Ранее специалист рассказал, что до начала календарного лета температура морской воды у крымского побережья Черного моря не превысит 16-17 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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