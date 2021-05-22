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Власть

Казаки Австралии хотят вернуть Крыму пушки XIX века

14:00 суббота, 22 мая 2021

Представители казачьего сословия, проживающие в Австралии, направили главе Крыма Сергею Аксенову предложение вернуть на полуостров пушки времен Крымской войны.

Об этом сообщает агентство EADaily.

«Наше обращение зарегистрировано в аппарате Совета министров Республики Крым и будет рассмотрено в течение 30 дней, – рассказал атаман австралийских казаков Семен Бойков. – На мой взгляд, было бы очень не по-австралийски иметь эти пушки здесь».

Две пушки Российской империи были вывезены англичанами с территории полуострова после Крымской войны 1853-1856 годов. Поскольку англичане разослали орудия во все части Британской империи, колонией которой в то время была Австралия, пушки были направлены туда в качестве военных трофеев.

«Тогдашняя война с британцами, которая велась против русских и в конечном итоге была ими проиграна, не имела ничего общего с Австралией, но в то время британцы пугали австралийский народ русскими. Именно поэтому австралийцы укрепляли форт Денисон, строили огневые точки в Мельбурне, Тасмании, на побережье Ньюкасла, потому что им сказали, что «русские придут». Вот как британцы манипулировали австралийским народом и австралийским правительством. Как колонией», – пояснил Бойков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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