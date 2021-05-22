Какой сегодня праздник 22 мая

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Сегодня, 22 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая

Перенесение мощей святителя Николая в Бари — праздник в Православных церквях в честь перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари в 1087 году. Отмечается 22 мая. В католицизме общего празднования не совершается, местное празднество проходит в Бари 22 мая, когда из гробницы святителя извлекают миро.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию, на обратном пути намереваясь остановиться в Мирах Ликийских, чтобы забрать себе мощи святителя Николая для повышения престижа своего города и стимулирования торговли. Барийцы опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Сорок семь барийцев, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Там они связали монахов, стороживших святыню, разбили церковный помост, под которым стояла гробница, и извлекли из саркофага бо́льшую часть мощей Святителя, в спешке оставив в саркофаге около 20 % мощей, которые впоследствии забрали венецианцы.

21 мая корабли прибыли в Бари. На следующий день, 22 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

День рождения технологии «Ethernet»

Фото pixabay.com

Днем рождения Ethernet можно считать 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало-Альто.

При рождении сеть получила имя Ethernet, базировалась на толстом коаксиальном кабеле и обеспечивала скорость передачи данных 2,94 Мбит/с.

В декабре того же года Меткалф опубликовал докторскую работу «Пакетная связь», а в июле 1976 года Меткалф и Боггс выпустили совместный труд «Ethernet: распределенная пакетная коммутация для локальных компьютерных сетей».

Таким образом, была создана теоретическая база для дальнейшего развития технологии.

Никола Вешний

День Николы Летнего является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Также сегодня, 22 мая, отмечают такие праздники:

- День основания Третьяковской галереи

- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity)

- Всероссийский день бассейновой индустрии

- День рождения тюбика для зубной пасты

- День богатырского Посвиста

- Международный день гота

- День винегрета

- День ванильного пудинга (National Vanilla Pudding Day) в США

- День отмены рабства на Мартинике

- День республики Шри-Ланка

- День посадки деревьев в Гватемале, Эквадоре

- День покупки музыкального инструмента (Buy a Musical Instrument Day) в США

- День национального единства Йемена

- День морского судоходства (National Maritime Day) в США

- День национального суверенитета Гаити

Сегодня именины празднуют: Пров, Николай, Исай, Стратоник, Гавриил, Епимах, Каллиник, Акилина, Христофор, Гордиан.

Что происходило 22 мая в прошлые годы

853 - Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.

1455 - началась война Алой и Белой Розы, битва при Сент-Олбансе (Англия).

1742 - штурман отряда лейтенанта Прончищева Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и Россиимыса, названного впоследствии в его честь.

1787 - основан город Екатеринослав (ныне Днепропетровск).

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. До сих пор онединственный президент СШАобладатель патента за изобретение.

1856 - Третьяков купил первую картину для своей коллекции«Искушение». В Москве основана Третьяковская галерея.

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1926 - в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1972 - Ричард Никсон стал первым президентом США, прибывшим в СССР.

1977 - последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту ПарижСтамбул.

1990 - состоялся релиз операционной системы Windows 3.0 компании Microsoft

2007 - в Турции в историческом центре Анкары совершен террористический акт.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 мая. Какие праздники будут завтра?

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