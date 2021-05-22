Как ни старались в Крыму не смогли потратить деньги правительства Москвы

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Власти Крыма в 2020 году не смогли эффективно потратить средства, выделенные республике правительством Москвы.

Об этом во время своего отчета перед депутатами Государственного совета Крыма заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Проблемный вопрос связан с эффективностью освоения средств, предоставленных правительством Москвы. За 2020 год в бюджет Крыма поступило около 17 миллиардов рублей. Исполнение в общем составило всего 68%, или 11,6 млрд рублей», – сообщил он.

Столичные власти выделяют Крыму деньги на благоустройство и инфраструктурные проекты для муниципалитетов. В частности, Симферополь в 2020 году получил почти 900 млн рублей. Из них на ремонт 36 дворовых территорий доведен 391 млн рублей, а на работы по 7 общественным территориям – порядка 440 млн рублей. В Алуште на средства столицы провели благоустройство Приморского парка и трех больших дворовых территорий. Однако несколько начатых на деньги Москвы проектов в прошлом году так и не были завершены.

«На ситуацию с целевыми показателями и реализацию проектов на «московские деньги» повлияли как объективные, так и субъективные причины. Главной причиной для нас является отсутствие достаточного количества строителей на территории Республики Крым. Не было денег – была проблема, теперь нам дают много денег – и тоже проблема. Надо научится работать с объемом средств, предоставленных федеральным правительством по поручению президента», – добавил Аксенов.

В 2021 году в Симферополе за счет средств, выделенных по соглашению между правительствами Москвы и Крыма, планируют отремонтировать 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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