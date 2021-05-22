Курортный сезон
Развитие сюжета: «Только цены подняли»: эксперт о готовности Крыма к сезону ● В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней ● Курорты Крыма не собираются снижать цены после праздников ● Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога ● Эксперты признали, что туробъекты Крыма необоснованно подняли цены
Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета
фото © Новости Крыма
Загрузка санаториев Крыма и Краснодарского края во второй половине лета составит 90-95%.
Такой прогноз озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«В майский период здравницы Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены практически полностью, на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные санатории, особенно на юге, уже забронированы. В Крыму и Краснодарском крае загрузка к июлю-августу составит 90–95%», – приводят «Известия» слова эксперта.
По словам Барзыкина, средняя загрузка средств размещения на лето по всем регионам страны на данный момент составляет 80%.
Эксперт уточнил, что туристы активно бронируют не только черноморское побережье, но и курорты Кавказских Минеральных Вод и Алтайского края.
«Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то их загрузка летом превысит 70%, и это лучше, чем в 2019 году. Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств», – добавил вице-президент РСТ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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