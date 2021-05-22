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Курортный сезон

Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета

07:30 суббота, 22 мая 2021
Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета

фото © Новости Крыма

Загрузка санаториев Крыма и Краснодарского края во второй половине лета составит 90-95%.

Такой прогноз озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«В майский период здравницы Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены практически полностью, на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные санатории, особенно на юге, уже забронированы. В Крыму и Краснодарском крае загрузка к июлю-августу составит 90–95%», – приводят «Известия» слова эксперта.

По словам Барзыкина, средняя загрузка средств размещения на лето по всем регионам страны на данный момент составляет 80%.

Эксперт уточнил, что туристы активно бронируют не только черноморское побережье, но и курорты Кавказских Минеральных Вод и Алтайского края.

«Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то их загрузка летом превысит 70%, и это лучше, чем в 2019 году. Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств», – добавил вице-президент РСТ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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