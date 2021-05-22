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Экологи объяснили, чем грозит строительство новых водохранилищ в Крыму
фото © Новости Крыма
Строительство новых водохранилищ и иных гидротехнических сооружений на малых реках Крыма может иметь необратимые последствия.
Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявили представители Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир».
Председатель КРА «Экология и мир» Виктор Тарасенко признался, что не владеет информацией по данным проектам. При этом отметил, что любое вторжение в экосистему Крыма должно быть очень осторожным. Нужно максимально учитывать особенности фауны и принципов геодинамики, подчеркнул он.
«Водная проблема в Крыму очень серьезная, но, тем не менее, строительство гидротехнических сооружений принципиально важно по своему воздействию. Оно может спровоцировать оползневые и динамически процессы», - заявил Тарасенко.
В свою очередь зампредседателя ассоциации Андрей Артов сообщил, что согласно существующих отчетов о состоянии экосреды, «крымские реки, в том числе Бельбек и Альма, в плане биологического разнообразия находятся в ужасающем состоянии».
«В первую очередь это связано с несанкционированным отбором воды, кроме того, на сегодня медь является критическим загрязнителем поверхностных вод, также выявлены случаи загрязнения органикой, источник которой не установлен», - посетовал Артов и отметил, что внедряться в экосистему реки можно «только очень точечно, и очень грамотно». Необходимо соблюдать баланс между интересами человека и сохранностью экосистемы, потому как если мы сегодня заберем воду, завтра можем вовсе ее не получить, предостерег эколог.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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