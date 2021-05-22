Эколог предостерег от проекта «крымской анталии»

фото © ria.ru

Строительство бетонных молов и набережных может негативно отразиться на состоянии экосистемы крымского полуострова, в частности, в прибрежной зоне могут быть уничтожены пляжи и песчаные дюны.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе выразил зампредседателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов.

Он пояснил, что в 2015 году ООН были приняты 17 условий устойчивого развития территорий, среди которых три являются экологическими. Это борьба с изменением климата, изменением морских экосистем и сохранение экосистем суши. Заявленные цели должны быть достигнуты к 2030 году. При этом сохранение биоты приобретает все большее значение, отметил эксперт.

«Для Крыма ценность биоразнообразия обострена его небольшой территорией, ограниченным количеством воды и земли. Поэтому расширение освоенных человеком территорий необходимо проводить крайне осторожно, чтобы не нанести непоправимый урон экосистеме», - заявил Артов и добавил, что в некоторых регионах, например ЮБК, уже некуда расширять строительство.

Он подчеркнул, что любое «вторжение» в горную часть полуострова нанесет ущерб крымским эндемикам, как растениям, так и животным.

В то же время зампредседателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» уверен, что полуостров должен развиваться, однако делать это нужно только при тесном сотрудничестве с экологическим сообществом. Кроме того, необходимо учитывать территориальную схему охраны природы (ТЕРСОП), которая устанавливает допустимую антропогенную нагрузку на каждый из его районов. Показательным примером он называл строительство бетонных набережных на западном побережье.

«Крымская академия наук разработала концепцию «Золотые пески» о развитии побережья от Сак до мыса Тарханкут. Там находятся песчаные дюны, которые должны быть объектом охраны: их нельзя застраивать, в том числе и бетонными набережными», - заявил Артов. По его словам, на таких участках необходимо оборудовать песчаные дорожки. Благоустройство также должно быть разумным, то есть строительство должно вестись за линией песчаных дюн. При таком подходе удастся не только сохранить уникальный ландшафт, но и создать комфортную для человека среду обитания, подчеркнул он.

Крымская Ассоциация «Экология и мир» с 1988 года занимается экологическими проблемами Крыма. Совместно с Крымской академией наук члены организации разработали Концепция устойчивого развития Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана». Уровень воды в кислотонакопителе завода «Титан» находится на безопасной отметке. Угрозы экологической безопасности в районе на сегодняшний день нет.

Названы самые грязные бухты Севастополя. Основной проблемой по-прежнему являются стоки очистных сооружений.

В Крыму сообщают о возросшей активности змей. Повышенная активность змей в Крыму связана с их выходом из спячки и началом брачного сезона.

На Севастополь напали зеленые существа. В Севастополе на деревьях замечены зеленые гусеницы.