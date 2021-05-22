Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму

фото © militaryarms.ru

Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Накануне вечером на крымском аэродроме в районе города Саки произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Южного военного округа инцидент подтвердили и уточнили, что произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. По их данным, пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии офицера Черноморского флота, который получал взятки, чтобы накопить на квартиру.

Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма. Летом в Черном море, в непосредственной близости от Крыма, пройдут ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО.

НАТО разрабатывает операции по высадки диверсантов в Крыму. НАТО отрабатывает навыки высадки диверсантов в Крыму.

Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море. Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.