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Власть

Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму

17:57 суббота, 22 мая 2021
Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму

фото © militaryarms.ru

Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Накануне вечером на крымском аэродроме в районе города Саки произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Южного военного округа инцидент подтвердили и уточнили, что произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. По их данным, пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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