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Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя в Крыму
фото © militaryarms.ru
Двое летчиков катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Накануне вечером на крымском аэродроме в районе города Саки произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами», – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Южного военного округа инцидент подтвердили и уточнили, что произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. По их данным, пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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