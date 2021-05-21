Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам тюремного заключения жителя полуострова Ивана Яцкина, признанного виновным в государственной измене.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором Верховного суда Республики Крым Иван Яцкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в суде.

Яцкин в начале прошлого года по обвинению в шпионаже в пользу Украины. По версии следователей, «он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ».

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