Власть
Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам тюремного заключения жителя полуострова Ивана Яцкина, признанного виновным в государственной измене.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговором Верховного суда Республики Крым Иван Яцкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в суде.
Яцкин в начале прошлого года по обвинению в шпионаже в пользу Украины. По версии следователей, «он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму дали год тюрьмы украинскому студенту за посты в соцсетях. Евпаторийский городской суд приговорил к году лишения свободы украинского студента, которого обвиняли в создании «экстремистского сообщества».
В Крыму вводят огромные штрафы за туры на джипах и квадроциклах. Депутаты крымского парламента поддержали в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», которые предусматривают наказание за предоставление незаконных услуг в сфере автомототуризма.
Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ. По социальным сетям Крыма разошлось одиозное видео, на котором неадекватный мужчина объявил священную войну Федеральной службе безопасности.
В Киеве открыли уголовное производство из-за насосов Siemens на водозаборе в Крыму. Прокуратура АРК и Севастополя сообщает об открытии уголовного производства из-за поставок оборудования Siemens и Grundfos в Крым для функционирования водных сооружений.
Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома видео
Коллектив компании «Топливный альянс» из Феодосии записал видеообращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой остановить беспредел крымского следственного управления.
Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ
По социальным сетям Крыма разошлось одиозное видео, на котором неадекватный мужчина объявил священную войну Федеральной службе безопасности.
В Крыму вводят огромные штрафы за туры на джипах и квадроциклах
Депутаты крымского парламента поддержали в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», которые предусматривают наказание за предоставление незаконных услуг в сфере автомототуризма.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
вчера
Россия пересмотрела правила въезда в Крым
10 часов назад
В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных
Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии офицера Черноморского флота, который получал взятки, чтобы накопить на квартиру.