Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ

фото © www.vedomosti.ru

По социальным сетям Крыма разошлось одиозное видео, на котором неадекватный мужчина объявил священную войну Федеральной службе безопасности.

Местом битвы он назначил восточный холм на Керченском полуострове.

Неординарного мужчину очевидцам удалось снять на видео в одном из троллейбусов Симферополя. Он стоял посреди транспортного средства и вещал о непонятных обычному человеку вещах. Пассажиры сидели тихо, видимо, шокированные незапланированным представлением. Видео опубликовала группа «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте».

В начале своей тирады мужчина представился — объявив себя Хон Гиль Доном. К слову, Хон Гиль Дон — главный герой северокорейского фильма, народный заступник и просто хороший ниндзя.

После вступительной части «супергерой» начал готовиться к поединку с силовиками, утверждая, что до схватки осталось три дня. Тело «Хон Гиль Дона» извивалось — таким образом он отрабатывал на невидимом противнике приемы айкидо, тхэквондо и дзюдо.

Чем закончилось боевое выступление крымского ниндзя, неизвестно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на строительстве детсада украли три миллиона рублей. В Алуште подрядчик присвоил три миллиона рублей на строительстве детского сада «Солнышко».

Крымчанину грозит тюрьма за незаконный лов креветки и бычка. Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Крыму остановили незаконную вырубку можжевельника. В Бахчисарае возбудили уголовное дело о незаконной вырубке можжевельника.

В Севастополе будут судить женщину за убийство младенца. В Ленинский районный суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.