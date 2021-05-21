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Происшествия

«Заботливый» муж из Симферополя расплатился за подарки для любимой чужой картой

11:08 пятница, 21 мая 2021

О пропаже банковской карты в полицию сообщил 56-летний житель крымской столицы.

К тому моменту ему уже поступило смс о списании со счета свыше 6 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Отрабатывая поступившее заявление, правоохранители нашли и задержали жителя Симферополя, который признался в том, что нашел карту, отдыхая в месте с семьей в одном из баров.

«Один из сыновей нашел карту на улице и принес отчиму. Однако вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, мужчина расплатился по счету, а после купил любимой в подарок бытовую технику. В дальнейшем злоумышленник выбросил банковскую карту в мусорный бак», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении транжиры возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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