«Заботливый» муж из Симферополя расплатился за подарки для любимой чужой картой

О пропаже банковской карты в полицию сообщил 56-летний житель крымской столицы.

К тому моменту ему уже поступило смс о списании со счета свыше 6 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Отрабатывая поступившее заявление, правоохранители нашли и задержали жителя Симферополя, который признался в том, что нашел карту, отдыхая в месте с семьей в одном из баров.

«Один из сыновей нашел карту на улице и принес отчиму. Однако вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, мужчина расплатился по счету, а после купил любимой в подарок бытовую технику. В дальнейшем злоумышленник выбросил банковскую карту в мусорный бак», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении транжиры возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи дочь украла все деньги с банковской карты своего отца. Жительница Керчи осуждена на шесть месяцев лишения свободы за кражу денег с банковского счета своего отца. Суд счел возможным считать наказание условным, установив шестимесячный испытательный срок.

Ограбил подростка и автомат с водой: в Крыму поймали рецидивиста. Полицейские Симферополя задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже и краже, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Крымчан попались на краже могильных оград. Полицейские задержали двух жителей Красногвардейского района, совершивших несколько краж металлических конструкций с кладбищ, которые они сдавали на металлолом.

Крымчанин поведет 10 лет в колонии за убийство бывшей жены. Бахчисарайский районный суд Крыма признал 50-летнего местного жителя виновным в убийстве бывшей жены.