Происшествия
«Заботливый» муж из Симферополя расплатился за подарки для любимой чужой картой
О пропаже банковской карты в полицию сообщил 56-летний житель крымской столицы.
К тому моменту ему уже поступило смс о списании со счета свыше 6 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Отрабатывая поступившее заявление, правоохранители нашли и задержали жителя Симферополя, который признался в том, что нашел карту, отдыхая в месте с семьей в одном из баров.
«Один из сыновей нашел карту на улице и принес отчиму. Однако вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, мужчина расплатился по счету, а после купил любимой в подарок бытовую технику. В дальнейшем злоумышленник выбросил банковскую карту в мусорный бак», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении транжиры возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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