Власти Ялты опять пообещали благоустроить Солнечную тропу

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Почти 4 миллиона рублей выделено Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Ялты на разработку проекта планировки территории Солнечной (Царской) тропы в Ливадии.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Заявка размещена на портале Госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября – работы по межеванию и проекту планировки территории должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены. Все детали обязательно обсудим на публичных слушаниях», — отметила Павленко.

После того, как все 6 километров 711 метров тропы будут оформлены документально, начнется разработка проекта ее благоустройства или реконструкции.

Солнечная (Царская) тропа проходит от Ливадийского дворца до Гаспры. Тропа украшена декоративными скульптурами и насаждениями редких экзотических деревьев и кустарников, оригинальными скамейками для отдыха. Тропу еще называют лечебной (или тропой здоровья), так как на ней действуют практически все лечебные факторы местного климатического курорта. Со смотровых площадок открываются панорамы Южного берега Крыма. Тропа была одним из любимых мест прогулок императора Николая II.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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