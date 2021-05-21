Власть
В Ялте не могут найти гараж для автоклуба
Переданный городу в марте этого года передвижной автоклуб до сих пор не получил в свое распоряжение место для стоянки.
Об этом на совещании по вопросам строительства, реализации нацпроектов и ФЦП заявила министр культуры Арина Новосельская.
«Несколько раз обращала внимание Ялты. Передали еще в марте городу автоклуб и не можем в городе найти гараж. Машина стоит 2,5 месяца на улице. Уже звонили из Министерства культуры России и сказали, что вплоть до изъятия автоклуба. Обращалась несколько раз к коллегам», — рассказала Новосельская.
В свою очередь Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк также потребовал от властей курортной столицы незамедлительно принять меры по этому поводу:
«Я попрошу сегодня мне лично доложить о предоставлении земельного участка, а, возможно, даже уже существующего гаража. Уверен что возможно найти гараж временно, а в перспективе найти место для стоянки данного автоклуба», — распорядился Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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