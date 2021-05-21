В центре Севастополя приступили к замене водопровода

В центре Севастополя приступили к обновлению сетей водоснабжения. В течение последних дней на проспекте Нахимова специалисты проводят заготовку новых труб, а также снимают асфальт на некоторых участках дороги.

В планы регионального правительства на 2021 год входит обновление 26 километров сетей. В первую очередь работы должны были коснуться улицы Ленина, где некоторые трубы уже отметили вековой юбилей.

Описывая технологию проведения мероприятий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что горожан затронут минимальные неудобства, поскольку обновление коммуникаций будет проводиться методом санации, то есть прокладки нового трубопровода внутри старого без демонтажа последнего.

Согласно официальным данным, по состоянию на лето прошлого года порядка 60% сетей Севастополя исчерпали сроки эксплуатации; потери в результате аварий, утечек и незаконного забора воды составляют до 50% объема всей поступающей воды. Осенью 2020 года ответственный вице-губернатор Севастополя заявил, что подсчетом и ликвидацией утечек займутся всерьез.

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