В Симферополе зафиксировано снижение цен на бензин

В Симферополе наблюдается снижение цен на отдельные виды топлива.

Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен.

«По состоянию на 17 мая 2021 года (по сравнению с 11 мая 2021 года) снижение средних цен наблюдалось на дизельное топливо, бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум. Средняя цена на бензин марки АИ-98 осталась без изменения», - говорится в сообщении.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе подскочила даже цена комнат. В Севастополе стоимость комнат с начала января выросла почти на 16%. При этом в среднем по России цена на такой вид недвижимости подвысилась на 5%.

В Крыму производство мяса сократилось на 10 процентов. В I квартале 2021 объемы производства сельскохозяйственной продукции в оккупированном Крыму сократились на 7,7%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Крымстат.

В Крыму подорожала посуточная аренда жилья. Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.

Теневая занятость нанесла бюджету Крыму урон в полмиллиарда рублей. Бюджет Крыма недополучил около 600 млн рублей за счет теневой и неполной занятости населения.