Бизнес
В Симферополе зафиксировано снижение цен на бензин
В Симферополе наблюдается снижение цен на отдельные виды топлива.
Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен.
«По состоянию на 17 мая 2021 года (по сравнению с 11 мая 2021 года) снижение средних цен наблюдалось на дизельное топливо, бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум. Средняя цена на бензин марки АИ-98 осталась без изменения», - говорится в сообщении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе подскочила даже цена комнат. В Севастополе стоимость комнат с начала января выросла почти на 16%. При этом в среднем по России цена на такой вид недвижимости подвысилась на 5%.
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