Происшествия
В Севастополе мужчина избил случайного собутыльника рукояткой топора
В Севастополе участковые полиции задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры с новым знакомым избил его рукояткой топора.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
По информации полицейский, вечером в Севастополе встретились двое давних знакомых, которые решили отметить это алкогольными возлияниями. Во время распития спиртных напитков к ним подошел случайный прохожий. Завязалась беседа и гостеприимные друзья предложили мужчине присоединиться к ним. Однако в какой-то момент пьянка пошла не по плану и приятели поссорились с новым товарищем. Один из них внезапно ушел, а вернулся уже вооружившись топором. Продолжив перепалку он несколько раз ударил оппонента рукояткой топора, после чего пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Приехавшие по сигналу полицейские задержали подозреваемого, им оказался 57-летний местный житель, против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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