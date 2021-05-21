В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом

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В производстве 90% мороженного производители допускают нарушение технологических процессов.

К такому выводу пришли эксперты Общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) по результатам проведенного мониторинга.

Исследование проводилось на основе материалов независимых экспертиз, организованных Роспотребнадзором и Роскачеством, а также административной и судебной практики надзорных органов.

«Производители мороженого допускают множество нарушений, среди которых: наличие в составе антибиотиков, недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала, несоответствие нормам кислотности, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки, заниженный по сравнению с указанным на упаковке вес, а также наличие в составе растительных жиров», - говорится в комментарии к исследованию и уточняется, что только 10% продукции не вызвали нареканий.

В организации подчеркнули, что производители массово фальсифицируют этот вид продукции, чем вводят покупателя в заблуждение.

Согласно данным Россельхознадзора, доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет порядка 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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