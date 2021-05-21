В Крыму вводят огромные штрафы за туры на джипах и квадроциклах

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Депутаты крымского парламента поддержали в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», которые предусматривают наказание за предоставление незаконных услуг в сфере автомототуризма.

Соответствующее решение было принято сегодня, сообщила пресс-служба Госсовета РК.

«Проектом закона предлагается установить административную ответственность за оказание услуг в сфере автомототуризма без утвержденного и внесенного в реестр субъектов и объектов туристской индустрии Крыма паспорта маршрута повышенной опасности. Нарушение повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц – от 5 тыс до 10 тыс рублей, на юридических – от 25 тыс до 50 тыс рублей», – уточнил он.

При этом, если в течение года данное правонарушение совершается повторно, штрафы увеличиваются: для должностных лиц – от 10 тыс до 50 тыс рублей, для юридических лиц – от 30 тыс до 100 тыс рублей.

Республиканский закон «Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Республики Крым» крымский парламент принял еще в мае 2019 года. Закон определил понятие «автотуризм», а также правила обустройства и паспортизации маршрутов для любителей поездок на природу. Документ предусматривает, что организаторы таких туров должны иметь юридические основания для перевозки людей и пользоваться только разработанными и согласованными с заинтересованными ведомствами маршрутами. За состоянием маршрутов устанавливается обязательный контроль, организаторы должны обеспечить постоянную связь с водителями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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