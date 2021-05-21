Власть
В Крыму решили строить ледоколы
Правительство РФ рассматривает предложения по строительству на заводе «Море» в Крыму ледоколов и буксирно-спасательных судов для федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России».
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в парламенте региона с докладом о результатах деятельности Совета министров РК за 2020 год.
«Считаем необходимым определить судостроительный завод «Море» единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», а также федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России». Первым проектом предполагается строительство пяти буксирно-спасательных судов в период до 2024 года, вторым – четырех ледоколов. Этот вопрос прорабатывается с правительством РФ», – сказал Аксенов.
Также рассматривается предложение по созданию научно-производственного подразделения Вооруженных сил России в Керчи для решения задач в интересах Министерства обороны. По словам главы республики, для этого необходимо включение керченского судостроительного завода «Залив» в перечень соответствующих организаций.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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