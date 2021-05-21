В Крыму решили ликвидировать шесть нефтегазовых скважин

Ликвидацию шести неэксплуатируемых нефтяных и газовых скважин планируется провести в Ленинском районе Крыма.

Стоимость этих работ составит более 12,3 млн рублей, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно документам закупки, подрядчик должен будет ликвидировать шесть скважин возле села Костырино в Ленинском районе. Основанием для их ликвидации послужили результаты инвентаризации скважин нераспределенного фонда недр, которые ООО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция» проводила в 2017 году.

«По результатам работ были выявлены скважины, угрожающие экологическому состоянию близлежащих территорий Крымского полуострова», – говорится в документации.

С 1920-х по 1950-е годы в этом районе бурились скважины для разведки наличия запасов нефти и газа. При этом одна из скважин была пробурена французской компанией в конце XIX века. Обследование скважин показало, что они загрязнены нефтью, в некоторых также отмечено выделение газа.

«На устье скважины из-за негерметичности устьевой заглушки территория вокруг скважины в радиусе 15 метров загрязнена нефтью и пластовой водой», – описывается в документе территория одной из скважин.

Заказчиком выполнения работ по ликвидации неэксплуатируемых скважин выступает государственное автономное учреждение Крыма «Центр лабораторного анализа и технических измерений».

Ранее министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников заявил, что в Крыму ведется разведка двух новых месторождений газа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя приступили к замене водопровода. В центре Севастополя приступили к обновлению сетей водоснабжения. В течение последних дней на проспекте Нахимова специалисты проводят заготовку новых труб, а также снимают асфальт на некоторых участках дороги.

В Ялте не могут найти гараж для автоклуба. Переданный городу в марте этого года передвижной автоклуб до сих пор не получил в свое распоряжение место для стоянки.

В Крыму рабочие повредили кабель и оставили город без электричества. Город Щелкино, находящейся на Керченском полуострове, остался без постоянной схемы подачи электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля во время ремонтных работ.

Власти России сообщили о ремонте резервного кабеля энергомоста в Крым. Резервный кабель энергомоста Кубань – Крым находится в ремонте, сбоев в работе самого моста не зафиксировано.