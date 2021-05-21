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В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей
фото © Новости Крыма
Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что оперативник по просьбе знакомой вместе с двумя коллегами, не осведомленными о противозаконных намерениях, прибыли на территорию производственной базы в Первомайском районе, чтобы взять расписку о возврате 800 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Там сотрудник полиции избил мужчину, затем на автомобиле вывез на территорию Симферопольского района, где под угрозами применения насилия заставил под диктовку написать расписку о возврате денег», – говорится в сообщении.
После того, как бизнесмен написал долговую расписку, полицейские вернули его на базу.
Возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемого под стражу. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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