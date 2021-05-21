Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +16
море +14

Власть

В Крыму остановили незаконную вырубку можжевельника

08:39 пятница, 21 мая 2021

В Бахчисарае возбудили уголовное дело о незаконной вырубке можжевельника.

Как вскоре установили правоохранители, задержанные оказались причастны и к другим преступлениям, связанным с незаконной рубкой деревьев.

Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории лесничества недалеко от села Куйбышево, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Также в результате спецоперации сотрудники полиции выявляли еще более 30 нарушений природоохранного законодательства. Наибольшее их количество зарегистрировано в Евпатории, Судаке, Нижнегорском, Сакском и Раздольненском районах.

Как правило в таких случаях речь идет о нарушении правил обращения с отходами и неправильной утилизации строительного мусора. Еще одно административное расследование возбудили из-за нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе пересмотрят наказание варвару. Дело об отмене наказания «Листригонам», цинично уничтожающим Языковую балку, возвращено в Севастополь для пересмотра с самого начала.

Где запретят продавать алкоголь в день последнего звонка. В конце мая в разные дни во всех российских школах прозвучат последние звонки. В связи с ожидаемыми массовыми празднованиями в ряде регионов России власти ввели дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя.

«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму. Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.

Симферопольская ветклиника заплатит полмиллиона за потерянную собаку. Железнодорожный суд Симферополя обязал ветеринарную клинику, сотрудник которой потерял собаку, заплатить безутешной владелице 433 тысячи рублей.

Власть
В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом

В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом

В производстве 90% мороженного производители допускают нарушение технологических процессов.

Власть
Россия пересмотрела правила въезда в Крым

Россия пересмотрела правила въезда в Крым

Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.

Общество
Какой сегодня праздник 21 мая

Какой сегодня праздник 21 мая фото

Сегодня, 21 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Севастополе пересмотрят наказание варвару

В Севастополе пересмотрят наказание варвару

Дело об отмене наказания «Листригонам», цинично уничтожающим Языковую балку, возвращено в Севастополь для пересмотра с самого начала.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации