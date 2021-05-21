В Крыму остановили незаконную вырубку можжевельника

В Бахчисарае возбудили уголовное дело о незаконной вырубке можжевельника.

Как вскоре установили правоохранители, задержанные оказались причастны и к другим преступлениям, связанным с незаконной рубкой деревьев.

Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории лесничества недалеко от села Куйбышево, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Также в результате спецоперации сотрудники полиции выявляли еще более 30 нарушений природоохранного законодательства. Наибольшее их количество зарегистрировано в Евпатории, Судаке, Нижнегорском, Сакском и Раздольненском районах.

Как правило в таких случаях речь идет о нарушении правил обращения с отходами и неправильной утилизации строительного мусора. Еще одно административное расследование возбудили из-за нарушения требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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