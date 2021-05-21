В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных

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Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии офицера Черноморского флота, который получал взятки, чтобы накопить на квартиру.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«(Военнослужащий) являясь должностным лицом – командиром взвода инструкторов по физической подготовке воинской части в период с апреля по октябрь 2019 года, воспользовавшись бесконтрольностью со стороны ответственных воинских должностных лиц, за полученные от посредников деньги вносил в уже оформленные ведомости положительные результаты сдачи физической подготовки военнослужащих-взяткодателей, которые самостоятельно сдать эти нормативы не могли. Указанные денежные средства офицер копил на покупку квартиры», – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении двенадцати преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ – получение взятки, и совершении двадцати четырех преступлений по части 1 статьи 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество. Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мужчина лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций представителя власти в государственных органах и в органах местного самоуправления на два с половиной года, а также воинского звания «старший лейтенант». Кроме того, суд оштрафовал экс-офицера на 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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