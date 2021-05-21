В Крыму на строительстве детсада украли три миллиона рублей

В Алуште подрядчик присвоил три миллиона рублей на строительстве детского сада «Солнышко».

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю. В документах подрядчик указал завышенные объемы проделанных работ.

Из материалов следствия известно, что еще в феврале 2020 года подрядчик заключил контакт с капстроем Алушты на вынос инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой детсада.

«С февраля по март 2020 года должностные лица коммерческой организации, чтобы создать видимость исполнения взятых обязательств, выполнили отдельные виды работ, указав в документах завышенные объемы проделанного. На основании чего управлением КС и ЖКХ администрации были подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ и платежное поручение», - говорится в сообщении Следкома Крыма. Ущерб от действий подрядчика составил три миллиона рублей.

Проведенное строительно-техническое исследование показало, что проделанные работы не соответствуют условиям контракта.

«В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ по муниципальному контракту подрядной организацией не был выполнен. Вместе с тем на счет строительной фирмы необоснованно перечислено порядка три миллиона рублей», - подчеркнули в Прокуратуре РК, уточнив, что уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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