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Власть

В Крыму дали год тюрьмы украинскому студенту за посты в соцсетях

16:37 пятница, 21 мая 2021
Евпатория

Евпаторийский городской суд приговорил к году лишения свободы украинского студента, которого обвиняли в создании «экстремистского сообщества».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, в 2018 году он «создал в социальной сети группу с целью вернуть Крым Украине. Молодой человек разработал устав экстремистского сообщества, символику и структуру, а также активно вербовал «адептов» среди жителей полуострова и призывал их к совершению противоправных действий».

В 2020 году он решил посетить полуостров, и был выявлен, а после - задержан сотрудниками ФСБ.

«Гражданин вину признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом пояснил, что преступление совершил, так как попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации, искажающих ситуацию в Республике Крым после вхождения в состав Российской Федерации. В настоящий момент он осознал ошибочность своих убеждений», - говорится в сообщении суда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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