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В Киеве открыли уголовное производство из-за насосов Siemens на водозаборе в Крыму
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Прокуратура АРК и Севастополя сообщает об открытии уголовного производства из-за поставок оборудования Siemens и Grundfos в Крым для функционирования водных сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).
«Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования России и в обход санкционных запретов Европейского Союза. Досудебное расследование будет осуществляться следственным управлением ГУ СБУ в АР Крым», – говорится в сообщении.
4 мая DW сообщила, что на Бештерек-Зуйском водозаборе, расположенном неподалеку от Симферополя, установлены насосы с двигателями Siemens. Сами агрегаты произведены датской фирмой Grundfos. В ее штаб-квартире издание заверили, что не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено в Крым.
Российский вице-премьер Марта Хуснуллин уверял, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму – «отечественное».
Перед приездом Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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