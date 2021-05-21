Власть
В храмах Севастополя начали принимать пожертвования через терминал
Распространенная в самых отдаленных деревушках практика только добралась до города-героя, говорят служители церкви.
Цифровые технологии в Севастополе добрались до церкви — теперь прихожане городских храмов могут оставлять пожертвования на нужды церкви не только в привычную урну, но и безналичным расчетом через терминалы. Теперь чтобы направить деньги на благое дело, необходимо при себе иметь лишь карточку или мобильный телефон.
Пока терминалы есть в трех местах — Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, в часовне Святого Георгия Победоносца на Сапун-горе и в храме святителя Луки Крымского на территории 1-й горбольницы.
Новая услуга действительно уже доступна в храме при 1-й горбольнице.
Рядом с привычной урной для пожертвований установлен терминал с цитатой из Ветхого Завета, в него можно внести фиксированную «круглую» сумму номиналом 100, 300, 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. Также есть и возможность выбора другой суммы; правда, отметили служители церкви, она должна быть не меньше 100 рублей.
Дальше все просто, как в любом магазине: для перевода средств необходимо поднести к терминалу мобильный телефон или приложить банковскую карту. По окончании процедуры аппарат выдает фискальный чек.
По словам служителей церкви, прихожане с пониманием восприняли нововведение: говорят, это быстро и удобно, а для приезжающих из материковой части России — вообще привычно.
«Очень много приезжих, а в России это вообще обычное дело, в каждой деревушке в церкви уже стоит терминал. Это до нас еще только дошло. Многим удобно карточкой, потому что сейчас все переходит на карточки», — отметили они.
В храме уточнили, что пока через терминал можно вносить только пожертвования, будет ли доступна опция оплаты товаров церковной лавки и религиозных услуг, пока неизвестно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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