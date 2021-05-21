Власть
В детской больнице Севастополя выявили опасные нарушения
Прокуратура Севастополя выявила в детском центре медицинской реабилитации городской больницы № 5 многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, угрожающие жизни и здоровью пациентов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, в связи с чем прокуратурой Ленинского района Севастополя главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» внесено представление», – говорится в сообщении.
Проверка медицинского учреждения была инициирована в связи с публикациями в социальных сетях, где люди жаловались на отсутствие ремонта в помещениях детского центра. Вместе со специалистами контролирующих органов учреждение обследовали руководители городских департаментов здравоохранения и капитального строительства.
Сотрудники прокуратуры выезжали на место с представителями общественности.
Выполнение администрацией больницы требований надзорного ведомства будет лично контролировать прокурор города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 697 случаев коронавирусной инфекции, что на 2% ниже уровня прошлой недели.
В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом. Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.
В Крыму стало снижаться число новых заражений. За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней. Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад.
В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом
В производстве 90% мороженного производители допускают нарушение технологических процессов.
Россия пересмотрела правила въезда в Крым
Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.
Какой сегодня праздник 21 мая фото
Сегодня, 21 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Поврежден энергомост в Крым
Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
16 часов назад
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
17 часов назад
Известный актер в депрессии отправился в Крым
11 часов назад
В Севастополе пересмотрят наказание варвару
Дело об отмене наказания «Листригонам», цинично уничтожающим Языковую балку, возвращено в Севастополь для пересмотра с самого начала.