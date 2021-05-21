В детской больнице Севастополя выявили опасные нарушения

Прокуратура Севастополя выявила в детском центре медицинской реабилитации городской больницы № 5 многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, угрожающие жизни и здоровью пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, в связи с чем прокуратурой Ленинского района Севастополя главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» внесено представление», – говорится в сообщении.

Проверка медицинского учреждения была инициирована в связи с публикациями в социальных сетях, где люди жаловались на отсутствие ремонта в помещениях детского центра. Вместе со специалистами контролирующих органов учреждение обследовали руководители городских департаментов здравоохранения и капитального строительства.

Сотрудники прокуратуры выезжали на место с представителями общественности.

Выполнение администрацией больницы требований надзорного ведомства будет лично контролировать прокурор города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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